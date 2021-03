Een 52-jarige man uit Zonhoven is dinsdag wegens de verkrachting van zijn ex-vriendin veroordeeld tot 24 maanden cel met uitstel voor zestien maanden van de celstraf. De Hasseltse correctionele rechtbank ontzette hem voor vijf jaar uit de rechten. Aan de vrouw is de veroordeelde in totaal 11.080 euro schadevergoeding verschuldigd. De man betwistte de feiten, maar de strafrechter achtte hem schuldig.