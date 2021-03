Sint-Truiden

Tijdens de Truiense gemeenteraad werd er gebakkeleid over het vaccinatiebeleid. Eddy El Herbouti (Vooruit) vroeg rechtstreeks aan burgemeester Heeren of zij zich al had laten vaccineren. Maar het antwoord was ontwijkend: “Ik denk niet dat u in mijn medisch dossier geïnteresseerd bent.”