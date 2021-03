Inter maakt nieuw logo bekend met Romelu Lukaku als uithangbord

Inter Milaan heeft dinsdag het nieuwe clublogo bekendgemaakt. Centraal staan de initialen van de clubnaam “I” en “M”, die ook een verwijzing vormen naar de Engelse uitdrukking “I am” (ik ben). De bekendmaking ging gepaard met een filmpje waarin Romelu Lukaku heel nadrukkelijk voorkomt, samen met clublegendes als Ronaldo of Javier Zanetti. “I am Inter”, zegt de Rode Duivel, terwijl hij vol vertrouwen in de camera kijkt.