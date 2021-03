De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst ondervroeg maandagavond slachtoffers en getuigen in het park. — © Tom Palmaers

Bilzen

De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft maandag in het Park Haffmans in Bilzen een 42-jarige exhibitionist gearresteerd. De man had verschillende meerderjarigen en minderjarigen lastiggevallen, zowel mannen als vrouwen.