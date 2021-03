Samana Boseind brengt paasgeschenkjes rond

Na twee alarmerende opstootpieken in 2020 van Covid-19 is de overheid nu ook weer genoopt geweest om de voorzorgsmaatregelen te verstrengen. “Maar we zijn hoopvol en positief, denkend dat het einde van de tunnel in zicht is”, klinkt het bij Samana Boseind. “De risicogroepen en de ouderen kregen of krijgen nu een vaccin. Onze Samana-leden zullen binnen afzienbare tijd gewapend zijn tegen het coronavirus. En dat is goed nieuws. Het is echter nog nodig om de maatregelen te blijven opvolgen. Zo kunnen we als kernleden van Samana onze zieken, bejaarden en anders-validen niet bezoeken. Ook samenkomsten of feestjes kunnen niet. Gelukkig kan een telefoontje of een kort deurbezoek met een paasgeschenkje wel nog.”