Wereldkampioene voetbal Crystal Dunn wil echte actie tegen racisme: “Moest ik nog 30 jaar op een knie gaan zitten?”

“Moest ik nog 30 jaar op een knie gaan zitten”, vraagt de 28-jarige Dunn zich af in een gesprek met de BBC. “De mensen moeten begrijpen dat wij achter de schermen het werk verrichten. Niemand kan in 2021 nog zeggen: ‘Wat, politiegeweld? Wat bedoel je? Bestaat dat?’ We zijn het stadium voorbij dat wij dit onder de aandacht moeten brengen. Nu is het moment daar dat mensen actie moeten ondernemen. Het volstaat niet langer om gewoon mee te doen en te zeggen ‘oh, we volgen nu een trend’.”

Dunn engageert zich door het Common Goal Anti-Racist Project te ondersteunen. Dat initiatief verenigt clubs uit de belangrijke Noord-Amerikaanse competities met de supporters van de nationale ploeg en financiert antiracismetrainingen voor coaches, staf en jongeren.

Andere ploegen en spelers stopten ook al met het knielen voor een wedstrijd. Onder meer Crystal Palace-winger Wilfried Zaha doet het niet langer. “Dat hele knielen... waarom moet ik voor jou op een knie gaan zitten om te tonen dat wij ertoe doen”, liet hij onlangs optekenen. “Waarom moet ik zelfs een Black Lives Matter boodschap dragen op mijn rug om te tonen dat wij ook belangrijk zijn? Het is vernederend.”