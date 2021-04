Limburgse Wandelchallenge: langs kastelen, vierkantshoeves en akkers in Heers

Doe De Limburgse Wandelchallenge, en wandel de héle provincie door. In elke gemeente tipt de burgemeester zijn of haar favoriete route. “Wist je dat we in Heers maar liefst vijf bewegwijzerde wandelgebieden hebben”, telt een trotse burgemeester Kristof Pirard (VLDUMONT).

Meedoen aan De Limburgse Wandelchallenge? Lees hier alles over de uitdaging, mooie prijzen en alles wat je moet doen om deel te nemen.

“Wie houdt van een iets langere wandeling met prachtig afwisselende landschappen, adviseer ik

Burgemeester Kristof Pirard van Heers. — © Frank Missotten

de twaalf kilometer lange gele route van de Greenspot in Heks,” vertelt burgemeester Pirard ons. In de vele weidse uitzichten spot je onder meer statige boerderijen en het knappe kasteel van Heks. “Je passeert ook langs de bijzondere boomtenten in de Tranendreef. Als je even overschakelt op de oranje route ontdek je eveneens de kunstige vleermuizengrotten. Heers is als het ware een diamant die je perfect al wandelend kan verkennen”, prijst hij zijn gemeente verder aan.

We vertrekken aan De Horne, een prachtig gebouw dat al in de 19de eeuw dienst deed als herberg. We volgen een rustige weg tussen hagen, weiden, hoogstamboomgaarden en populierenplantages. We steken de Hekslaan, die naar het Kasteel van Heks leidt, over en lopen een veldweg op, de uitgestrekte akkers in. Graan, maïs, hagen en bosjes wisselen elkaar hier af. Na een paar bochten komen we op een recht, onverhard pad.

De zwarte tram op het spoor

Hier liep van 1900 tot 1956 een tramspoor. De tram vervoerde bieten en arbeiders naar de suikerraffinaderij van Oreye, maar ook schoolkinderen en arbeiders van de Luikse staalfabrieken

Sfeerbeeld langs de gele route in Heers — © rr

en de steenkoolmijnen. Omdat de tram zoveel roet uitstootte, werd hij al snel ‘zwarte tram’ genoemd.

Het tracé van het tramspoor voert ons naar het Monnikenhof, een van de grootste vierkantshoeves van Haspengouw. De huidige gebouwen dateren uit de 17de en 18de eeuw, maar de geschiedenis van deze voormalige abdijhoeve gaat terug tot in 1174.

Slapen in boomtenten

We wandelen verder over een straat die een weids uitzicht op de akkers biedt. En slaan dan links een onverharde weg in, die naar een prachtige platanendreef leidt. Deze maakt deel uit van het kasteeldomein van Heks. Hier kan je in de zomer, na reservatie via Toerisme Borgloon, overnachten in traanvormige boomtenten. Een idee van kunstenaar Dré Wapenaar, die zijn creatie ‘Tranendreef’ doopte.

Sfeerbeeld langs de gele route in Heers — © rr

Via akkers, fruitbomen en enkele imposante hoeves wandelen we naar een kerk, waarnaast een roodgeverfd herenhuis ligt: het Kasteel van Bommershoven. Een smalle weg tegenover de kerk leidt ons langs boomgaarden, velden en kasteelhoeve Terhove met haar uitgestrekte kasteelpark. Wat verderop doen we het Kasteel van Widooie aan.

Veldwegen, fietspaden en rustige straten leiden ons via akkers en boomgaarden naar Vechmaal. Met Hoeve Henisdaal en het kasteel van Heurne, met haar witte kasteelhoeve, kunnen we ten slotte nog twee indrukwekkende gebouwen afvinken op ons lijstje van bezienswaardigheden op deze route. Zo komen we terug bij de vertrekplaats aan De Horne.

Praktisch

Wandeling: Greenspot Heks

Startplaats? De Horne, Brugstraat 30 in Heers

Lengte? 12 km, 16.100 stappen in 3 uur

Signalisatie? Volg de gele rechthoek in wijzerzin

Meer info over deze en vele andere Limburgse wandelingen: www.wandeleninlimburg.be.

Download hier de GPX-versie.

De gele route in Heers — © www.wandeleninlimburg.be

Veel wandelplezier!

In samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Kempen en Maasland, Lage Kempen en de Provincie Limburg.