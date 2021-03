Oppelsenweg krijgt nog dit najaar LED verlichting

Raadslid Steven Reynders (Groen) was op de gemeenteraad kritisch over de plannen van het gemeentebestuur, om de Oppelsenweg volgend jaar veiliger te maken. Er komt een wegversmalling vlak voor de gevaarlijke bocht. Ter hoogte van het kruispunt met de Ballewijerweg komt nog een beveiligde fietsoversteek. Net zoals de Fietsersbond pleitte Groen echter voor een volledige heraanleg met vrij liggende fietspaden. “Deze verbindingsweg is volgens de ongevallenstatistieken immers één van de gevaarlijkste van Zonhoven,” aldus Steven Reynders.

Schepen Frederick Vandeput (Open VLD) liet weten dat een vrij liggend fietspad over het volledige tracé op langere termijn allicht een ideale oplossing is. “Maar dat is een kostelijk dossier met ook veel onteigeningen. Dan zijn we al vele jaren verder.” Daarom zijn de aanpassingen volgens hem volgend jaar al belangrijk. Schepen Johan Schraepen voegde daaraan toe dat de Oppelsenweg in het najaar inderdaad al nieuwe LED verlichting zal krijgen.

Op de gemeenteraad kwamen verder nog vragen van Jean-Paul Briers (Vlaams Belang) over de klimaatbomen die Zonhoven besteld heeft. N-VA raadslid Yannick Aerts stelde vast dat de gemeente nu toch de meer ecologische ‘blauwe diesel’ overweegt voor haar eigen wagenpark.

Het volledige gemeenteraadsverslag staat deze week in Het Belang van Limburg TR