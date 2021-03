Rode Duivels komen vanavond voor match tegen Wit-Rusland met statement over Qatar

De Rode Duivels zullen vanavond voor de WK-kwalificatiematch tegen Wit-Rusland met een statement komen over WK-organisator Qatar. Het initiatief daarvoor komt van de spelers zelf. Wat ze precies zullen doen, is nog niet duidelijk.

De voorbije dagen verschenen Noorwegen en Duitsland al met speciale t-shirts op het veld voor de aftrap van hun WK-kwalificatiematch. Allebei wilden ze daarbij de aandacht vestigen op de mensenrechtensituatie in Qatar na berichtgeving van de Britse krant The Guardian over mensonwaardige werkomstandigheden voor gastarbeiders bij de bouw van de WK-stadions.

Eind vorige week had Roberto Martinez al aangegeven dat de Belgische spelersgroep nog met een statement zou komen over de kwestie. Eerder al had de Belgische voetbalbond laten verstaan dat een boycot volgens hen niet de juiste oplossing is.