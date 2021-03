NMBS en gouverneur roepen op om niet naar zee te gaan: “ We kunnen ook wegen afsluiten”

In de kuststations is het momenteel zeer druk — © Junior Verbeeke

Zowel de NMBS als de West-Vlaamse provinciegouverneur Carl Decaluwé roepen op dinsdag en woensdag niet met de trein naar de kust te gaan. “Het is te druk”, zegt Decaluwé (CD&V). “En je hoefde geen groot geleerde te zijn om dat te voorspellen. Het is én mooi weer én de Belgian Railpass met gratis ritten is nog geldig tot eind deze maand. Dit kon niet anders dan fout lopen. Ik hou mijn hart vast voor de paasvakantie.”