Seniorenadviesraad voor het eerst weer samen (via de computer)

Het was door corona helaas al even geleden. Maar deze maand lukte het toch weer: het dagelijks bestuur van de Senioren Advies Raad( SAR) in Zonhoven kwam opnieuw samen. Digitaal dan wel, zoals dat tegenwoordig moet.

“Het deed deugd om mekaar weer eens te ‘zien’, ook al was het digitaal,” zegt voorzitter Jef Goris. “Het was overigens goed om vast te stellen dat er achter de schermen heel wat initiatieven genomen werden die onze senioren ten goede komen. Zo vinden wij de aanstelling van een seniorenconsulent alvast een grote meerwaarde en erkenning. We hebben deze meeting georganiseerd om de draad terug op te pikken. Vanaf nu komen we opnieuw maandelijks samen om de belangen van onze Zonhovense senioren te behartigen. Digitaal zo lang het moet, live van zodra het kan.”

“We voelden dat de nood aan een ontmoeting groot werd,” zegt ook Schepen Frank Vandebeek (Open VLD). “Vrijwilligers van de ‘Zonhoven zorgt’ hebben de bestuursleden van de ‘SAR’ die daar nood aan hadden de basisbeginselen van het digitaal vergaderen uitgelegd. Het initiatief werd enthousiast onthaald. Ook de meeting op zich was - naast de gebruikelijke microfoon- en camera-problemen - geslaagd.” TR