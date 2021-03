Organisatoren E3 Saxo Bank Classic zitten verveeld met quarantaine BORA-hansgrohe: “We hebben totaal niets te maken met de zaak”

De positieve coronatest van Matthew Valls voor de E3 Saxo Bank Classic blijft nazinderen. Aangezien de wedstrijddokter toen oordeelde dat de gehele BORA-hansgroheploeg in quarantaine moest omdat er te veel contact onderling was geweest, kreeg het team geen startrecht in de E3. De ploeg bood zich zondag wel aan voor de start van Gent-Wevelgem maar kreeg daar ook rood licht gezien het de quarantaineperiode waarin de ploeg en zijn entourage werd geplaatst, nog niet had uitgezeten.