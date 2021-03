Dan toch Trek-Segafredo in Dwars door Vlaanderen? Renners mogen starten als ze negatief testen, soigneurs er niet bij

Na een positieve test in de ploegbubbel op zaterdag mocht Trek-Segafredo afgelopen zondag niet starten in Gent-Wevelgem. De kans bestaat dat ze morgen in Roeselare wel aan de start van Dwars door Vlaanderen zullen staan met een beperkte delegatie. Sommige renners ondergingen deze voormiddag een covid-test. Indien blijkt dat die test negatief is, mogen ze starten.