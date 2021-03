Volle treinen richting kust: “Ga vandaag én morgen niet met de trein naar zee”

Omdat het nu al danig druk is in de stations, roept de NMBS op om vandaag én morgen niet met de trein naar de kust te trekken. Het noodplan van de NMBS werd in gang gezet.

“Al vanaf Luik zien we dat er al zeer veel mensen met de trein richting zee willen”, zegt woordvoerder Bart Crols. “Om de bezetting onder controle te houden, moeten we al de ganse voormiddag verschillende kanalisatiemaatregelen nemen. Concreet wil dat zeggen dat wanneer we van onze treinbegeleiders te horen krijgen dat er op een trein maar enkele plaatsen meer vrij zijn, we geen honderd mensen meer op het perron kunnen toelaten. Het heeft geen enkele zin om die mensen te laten wachten. We kunnen maar één iets zeggen en dat is dat we ten stelligste afraden om vandaag én morgen richting kust te gaan met de trein. Het is te druk door het mooie weer.” Het drukteplan van de NMBS, om drukte te spreiden en te kanaliseren, is ook geactiveerd.

“200 mensen op het perron”

Onze reporter ter plaatse kreeg in het Brusselse station Centraal ook al te horen dat de trein nemen onbegonnen werk is. “Er staan 200 mensen op het perron in Brussel-Noord. Daar moet die eerst stoppen voor die naar hier komt. En voor u staan er ook al 150 mensen op het perron hier.” Onder andere in station Gent-Sint-Pieters voorzien medewerkers van het station voor water voor de wachtenden.

Vervroegde paasvakantie

Dat veel mensen naar de kust willen trekken, heeft wellicht veel te maken met de vervroegde paasvakantie en de lentetemperaturen deze week. Vandaag klimt het kwik tot 23 graden, de zon gaat volop schijnen.

Raamregel

Een tweetal weken geleden werd door het Overlegcomité beslist dat in de treinen naar de kust enkel de plaatsen aan het raam nog mogen ingenomen worden. Maar die ‘raamregel’ gaat pas in vanaf komende zaterdag.