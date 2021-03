Voetbal Vlaanderen maakt speeldata volgend seizoen bekend

Voetbal Vlaanderen heeft de speeldata van het seizoen 2021-2022 bekendgemaakt. In het weekend van 4 en 5 september worden - onder voorbehoud van de coronamaatregelen - alle amateurcompetities afgetrapt. Enkel eerste nationale, de reeks met Patro en THES, start een week later.

In het eerste weekend van september moet de bal weer aan het rollen gaan, van het jeugdvoetbal tot de tweede en derde amateurreeks. Dat is in elk geval de intentie van Voetbal Vlaanderen, die de clubs hiermee toch al ietwat perspectief wil geven. Eerste nationale, de hoogste amateurreeks met THES en Patro, start in het weekend van 11 en 12 september.

De eerste ronde van de Croky Cup wordt op zaterdag 31 juli of zondag 1 augustus gespeeld.

De planning voor de jeugdcompetities. — © rr