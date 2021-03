John Lelangue ziet nog een mooie toekomst voor Philippe Gilbert: “De riem er even afleggen was de beste beslissing”

Philippe Gilbert maakte maandag bekend dat hij een pauze inlast, een beslissing die hij samen met de ploeg nam. De 38-jarige kopman van Lotto Soudal zit er fysiek en mentaal een beetje door. “De riem er even afleggen was de beste beslissing die Philippe kon nemen na een mindere periode. Het seizoen is nog lang genoeg om er iets moois van te maken”, aldus Lotto Soudal-manager John Lelangue.