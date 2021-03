Kind en Taal en Hogeschool PXL ontwikkelen taalapp voor kleuters

De vzw Kind en Taal biedt heel wat ontwikkelings- en taalstimuleringsprogramma’s aan in Limburg waaronder Instapje, dat voorschools werkt aan ontwikkelingsstimulering bij kinderen tussen 1-2,5 jaar oud en Pedagogische Taaltrainers die met verschillende programma’s vooral trachten te werken aan woordenschatuitbreiding. Voor dit programma werd nu een app ontwikkeld waarbij ouders kinderen kunnen helpen om hun 100 eerste Nederlandse woorden aan te leren. Deze 100 woorden sluiten aan bij de woordenlijsten die gehanteerd worden in het Nederlandstalige/Vlaams onderwijs.In de app die als naam ‘Parole’ meekreeg, wordt elk woord gecombineerd met een prent en met de juiste uitspraak Katrien Jansegers, algemeen directeur Kind en Taal: “Omwille van corona zijn er minder oefenkansen Nederlands. Bovendien leven we meer en meer in een digitale wereld waardoor dit een fijn hulmiddel kan zijn voor ouder en kind om een rugzakje met Nederlandse woordjes samen met mama en papa te oefenen voor ze de eerste stappen zetten naar de kleuterklas.”Volgens Steven Palmaers, onderzoekshoofd expertisecentrum PXL Smart ICT, sluit dit project perfect aan bij de maatschappelijke rol van Hogeschool PXL en meer specifiek PXL-Research: “Door onze kennis op het vlak van app ontwikkeling te combineren met een user-centred aanpak zijn we op relatief korte tijd tot een mooi resultaat gekomen, dat nu meteen in de praktijk kan worden ingezet en dit voor een heel dankbaar doelpubliek.”De ontwikkeling van de app werd mede financieel ondersteund door Soroptimist Genk.