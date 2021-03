LIVE DWARS DOOR VLAANDEREN. Wat kunnen de favorieten in de laatste rechte lijn richting Ronde?

Wielrennen

Het parcours van de 75e editie van Dwars door Vlaanderen past perfect midden in de Vlaamse wielerweek: slechts 184,1 kilometer lang, maar met 13 hellingen en 4 kasseistroken die elkaar in sneltempo opvolgen. Kortom, een parcours dat de aanvalslust bevordert. Wie toont zich de sterkste in de generale repetitie voor de Ronde van Vlaanderen van komende zondag? Volg het hier live!