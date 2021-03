Luchtbeelden tonen gigantische file op het Suezkanaal

Het Suezkanaal is weer vrij, maar daarmee is alles niet zomaar weer bij het oude. Het zal nog zeker drie dagen duren vooraleer de file van 437 wachtende schepen is opgelost.

Meteen na het vertrek van de Ever Given mocht ook het andere verkeer op het Suezkanaal weer hervatten. De Ever Globe en de YM Wish waren de eerste die hun weg zuidwaarts konden hervatten. Volgens de Kanaalautoriteit lagen er 437 schepen te wachten op een doortocht.

Rederijen verwachten dat het tot een week kan duren vooraleer die file weer is weggewerkt. Sommigen zijn van koers veranderd richting Kaap de Goede Hoop. Doorgaans passeren er elke dag vijftig schepen voorbij de engte, maar nu zou het tempo verhoogd worden tot een honderdtal per dag.