Papa geniet van knuffels met puppy die hij eigenlijk niet wou: “Hebben we niet allemaal zo’n vader?”

De Ierse Michael had altijd voet bij stuk gehouden: bij hem kwam er zeker geen hond in huis. Maar toen hij de discussie had verloren met de andere leden van zijn gezin, kon hij niet anders dan zijn deuren open te zetten voor een puppy. Ralph wist meteen het hart van Michael te stelen en de twee zijn sindsdien onafscheidelijk. “Hebben we niet allemaal zo’n papa?”, aldus dochter Sarah die de twee “betrapte” toen ze aan het knuffelen waren.