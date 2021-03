Toeristisch Vlaanderen heeft in 2020 ongeveer 9 miljoen minder bezoekers geteld dan het jaar ervoor. In 2019 ging het nog om ruim 14 miljoen bezoekers, in 2020 waren het er nog maar 5 miljoen, een daling van 62 procent. Dat blijkt uit de voorlopige jaarcijfers voor 2020 die Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) dinsdag communiceert.