Senioren van Borgloon vergaderen over vaccinaties via Teams

De komende weken worden de senioren uit Borgloon ingeënt tegen het coronavirus. De werkgroep Senioren van Borgloon dacht alvast na over acties om zo veel mogelijk senioren te overtuigen om hun spuitje te gaan halen. Daarom organiseerden ze een Teams-vergadering via de computer.

De vaccinatie komt op gang. De komende weken is het de beurt aan de senioren uit Borgloon om hun spuitje te gaan halen. Hun inenting is cruciaal op de weg naar een herstel van het sociale leven en dus ook van het leven binnen de verenigingen.

De werkgroep Senioren van Borgloon hoopt dat de meerderheid van de senioren zal ingaan op de uitnodiging tot vaccinatie, maar mogelijk is er nog een extra duwtje nodig om bij de senioren van Borgloon een vaccinatiegraad te bereiken die hoger ligt dan 70%.

Daarom vonden zij het belangrijk dat er nagedacht werd over mogelijke acties zodat in de toekomst snel geschakeld kan worden om de eventuele twijfelaars toch over de streep te trekken. Met dat doel hielden ze een Teams-vergadering via de computer. Dankzij de computerlessen die in het verleden werden ingericht, kon deze vergadering op een vlotte manier en met succes verlopen.