Ferm Zonhoven verrast leden met paasattentie

Alle leden van Ferm Zonhoven kregen van het kernteam een tas met appelsap, enkele appels, een mooi kaartje met palmtakje van de parochie, de maandelijkse Ferm-nieuwsbrief met een lekker appelrecept en tips voor paasbloemstuk en natuurlijk paaseitjes. Zo kon er veilig aan de deur of vanop de stoep een 'appelbabbel' gehouden worden.

“De leden waren zichtbaar blij met deze attentie. Zo ook ons oudste lid Maria, die 97 jaar oud is”, klinkt het bij Ferm Zonhoven. “Zij nam haar tasje in ontvangst nam van teamlid Nicole, aan het raam van haar assistentiewoning. Daarbij toonde Maria ook nog fier haar mooie haakwerk. Zo werd het een leuk ‘raamgesprek’. Ook in deze moeilijke tijden houden we zo verbinding met onze Ferm-leden.”