Limburgse Stichting Autisme verspreidt versierde keien over de hele provincie

2 april is Wereld Autisme Dag, een dag waarop extra aandacht geschonken wordt aan alle personen met ASS. Dit jaar hebben verschillende organisaties (VVA, Liga Autisme Vlaanderen, Participate, Autisme Centraal en de Referentiecentra autisme) een gemeenschappelijke campagne gelanceerd: KEIvoorAutisme. “Op deze manier willen we een stimulans geven aan de autismevriendelijkheid in Vlaanderen door autisme op een positieve manier in de kijker te zetten”, klinkt het.

“Ook in Limburg hebben we ons ‘keitje’ bijgedragen. Alle collega’s van de Limburgse Stichting Autisme hebben leuke keien versierd en op 2 april verspreid over alle steden en gemeentes in Limburg. Je kan ze herkennen aan de hashtag #KEI VOOR AUTISME. Heb je een KEIvoorAutisme gevonden, post dan je foto op sociale media met #KEIvoorAutisme, #wereldautismedag of #limburgsestichtingautisme en geef de kei een nieuwe thuis zodat anderen hem kunnen ontdekken. Wil je alle foto's en locaties van de keien zien, check dan Limburgse Stichting Autisme op Facebook of Instagram voor het resultaat van onze actie.”