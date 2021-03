Meneer Coenen en juf Imelda van SBS Dilsen op pensioen

Dilsen-Stokkem

Ben jij een van de vele gelukkigen die nog les heeft gekregen van juf Imelda in de SBS Dilsen? Of ben jij diegene die altijd goed geholpen werd op het secretariaat van de SHD door meneer Coenen? Helaas zal dit tot de verleden tijd behoren, want deze twee topleerkrachten gaan eindelijk de schoolbanken verlaten.