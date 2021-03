Paasspeurtocht zet verborgen plekjes in Tongeren in de kijker

De paasspeurtocht vertrekt aan de parking van stadspark De Motten en neemt je mee voor een autotocht langs kerkjes, kastelen en de prachtige dorpjes die Tongeren rijk is. Onderweg houd je halt aan verborgen plekjes, los je vragen op en mag je op je paasbest ‘selfies’ nemen. Achteraf worden twintig winnaars gelukkig gemaakt met een smaakvolle prijs.

“Het zal nog eventjes duren voor we terug op een traditionele manier op vakantie kunnen gaan. Maar we kunnen dit ombuigen in iets positiefs”, zegt schepen Christiaens. “Toerisme Tongeren probeert van de nadelen die corona met zich meebrengt een voordeel te maken door bewuster met onze mooie troeven om te gaan. Naast onze boeiende musea en gekende natuurplekken zoals De Kevie en Beukenberg zijn er nog tal van mooie plekjes waar we anders niet naartoe zouden gaan. Via deze paasspeurtocht willen we iedereen deze verborgen plekjes leren kennen.”

Onthaasting

“Het is meer dan ooit het moment om onze verborgen rijkdommen, inspirerende plekken dichtbij huis, onder de aandacht te brengen”, vult burgemeester Patrick Dewael aan. “De lockdown, die ongeveer een jaar geleden van start ging, was paradoxaal genoeg voor veel mensen een periode van onthaasting. Iets wat steeds belangrijker wordt binnen onze vrijetijdsbeleving. Ook de speurtocht nodigt uit om even te stoppen en stil te staan bij de prachtige landschappen in onze buurt. De appreciatie voor rust, stilte en vooral ruimte is alleen maar groter geworden. Aan de hand van nieuwe initiatieven zoals de speurtocht tonen we dat reizen ook anders kan. Bovendien blijkt dat toeristen het niet alleen belangrijk vinden om een plek te bezoeken, maar er ook over te leren op een informele en ontspannende manier. Daar komt deze paasspeurtocht zeker aan tegemoet.”

De zoektocht loopt van 29 maart en met 18 april 2021 voor gezinsbubbels met kinderen vanaf 6 jaar en knuffelcontacten. Download de begeleidende brochure met de routebeschrijving, het deelnameformulier en de GPX-coördinaten via de website van Toerisme Tongeren of haal een exemplaar af in het toeristisch onthaalpunt.