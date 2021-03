Lommelse striptekenaar wil coronamoeheid tegengaan met gratis verzamelalbum

Het verzamelboek is een digitaal compilatiealbum bomvol cartoons, weetjes, leuke extra's maar vooral veel strips en gags, inclusief gloednieuw materiaal. De striptekenaars hopen hiermee te kunnen zorgen voor een heel klein beetje verstrooiing en ontspanning in deze vreemde tijden. “We hebben een heftig jaar achter de rug”, zegt Lommelaar Bart Proost. “Er is licht aan het einde van de tunnel, maar we zijn er nog niet.”

“Maar een klein uurtje gratis ontspanning aanbieden, kunnen we wel al doen”, voegt Cassauwers toe. “Het gaat om een leuke historische familiestrip voor alle leeftijden. Om de avondklok eventjes te vergeten en om een keertje te lachen. Om even aan de coronamoeheid te ontsnappen. We hopen dat menig gezin ervan kan genieten. We geven het met veel plezier.”

Het gratis verzamelalbum is terug te vinden door de QR-code op de poster te scannen of via volgende link: https://qrgo.page.link/WRH9f. Te lezen op een computer, tablet, smartphone of e-reader.