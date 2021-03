Onderzoek UGent

Bijna één op vijf sporters is in zijn carrière al eens rechtstreeks of onrechtstreeks in aanraking gekomen met (voorstellen tot) matchfixing. Dat blijkt uit een grootschalig Europees onderzoek naar matchfixing, dat wordt geleid door de Universiteit Gent. Goed een kwart van hen ging ook effectief in op dat aanbod om een wedstrijd te manipuleren.