Experts waarschuwen: “Mensheid zal binnen een jaar nieuwe vaccins nodig hebben”

jvh Bron: The Guardian

Wetenschappers benadrukken al langer dat de vaccinatiecampagne wereldwijd een succes moet zijn om de dreiging van het coronavirus ten gronde te neutraliseren, een gevolg van de mutaties van het virus die per definitie her en der opduiken. Uit een rondvraag van de People’s Vaccine Alliance – (een coalitie van organisaties als Amnesty International, Oxfam en UNAIDS) bij 77 wetenschappers uit 28 landen, waaronder gerenommeerde experts van onder andere de universiteiten Johns Hopkins en Yale, blijkt dat maar liefst twee derde van de experts denkt dat de mensheid binnen het jaar een nieuwe generatie vaccins nodig zal hebben om het virus te bestrijden. Eén derde van de experts denkt zelfs dat die noodzaak al “binnen negen maanden of minder” zal bestaan.

Een lage vaccinatiegraad in veel landen zou het waarschijnlijker maken dat nieuwe varianten van het virus ontstaan die resistent zijn tegen de huidige vaccins, denkt 88 procent van de experts. “Nieuwe mutaties ontstaan elke dag. Soms vinden ze een niche die hen efficiënter maakt dan hun voorgangers”, aldus professor Gregg Gonsalves, expert epidemiologie aan de Universiteit van Yale. “Tenzij we de hele wereld vaccineren, laten we de kans bestaan voor meer en meer mutaties die de huidige vaccins zouden kunnen ontwijken.”

Rijk en arm

De huidige vaccins in gebruik zijn een mengeling van oude en nieuwe technologieën. De efficiëntste vaccins als Pfizer en Moderna zijn gebaseerd op de mRNA-technologie, en kunnen binnen enkele weken of maanden aangepast worden aan nieuwe varianten. Het probleem is dat ze duurder en moeilijker te bewaren zijn, waardoor ze buiten het bereik van arme landen liggen.

“De drang van rijke landen om hun bevolking te vaccineren zijn we niet overal terug. Het Covax-programma (dat arme landen aan vaccins moet helpen, nvdr.) mikt op 27 procent vaccinatie tegen het einde van dit jaar. Dat is simpelweg niet goed genoeg”, zegt Max Lawson van Oxfam. Hij roept de vaccinproducenten dan ook op om hun technologie te delen met de wereld.