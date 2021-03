Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is duidelijk. Als zou blijken dat Sihame El Kaouakibi zich schuldig maakte aan fraude met de stedelijke subsidies voor Let’s Go Urban (LGU), komen er harde gevolgen. Dat kondigde hij maandag aan op de Antwerpse gemeenteraad. Daar waren ook vragen over de continuïteit van het hele jongerenproject.