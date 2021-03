Daarom is Guy Verhofstadt (67) al gevaccineerd

Europarlementslid Guy Verhofstadt (Open Vld) heeft zijn eerste prik al gehad. In het Europees Parlement wel te verstaan. Daar hebben ze een eigen vaccinatiecentrum georganiseerd, en volgen ze de fases van de Belgische vaccinatiestrategie. We zitten aan de fase waarin alle 65-plussers hun prik moeten krijgen. En Verhofstadt wordt binnen een week of twee 68. Wat niet wil zeggen dat de ex-premier er geen voordeel mee doet.

Voor de brede bevolking werkt Vlaanderen binnen de groep van de 65-plussers ook van oud naar jong. Dat wil zeggen dat nu 85-plussers aan de beurt zijn. De bevolkingslaag van 65 tot 74 jaar is op dit moment zelfs de minst gevaccineerde groep in Vlaanderen: 6,5 procent van die mensen kreeg een vaccin volgens de statistieken van Sciensano.

De vaccins in het Europees Parlement komen via de Brusselse overheid. Daar gingen wekenlange onderhandelingen aan vooraf. Het Parlement benadrukt dat ze “zo exact” mogelijk het aantal nodige dosissen doorgeven. De oefening wordt bij elke nieuwe fase in België overgedaan. Voor de eerste operatie gaat het om 150 à 200 stuks. Dat daar toch nog wat verschil op zit, ligt aan het feit dat vaccinatie ook voor Europarlementsleden en ander personeel vrijwillig is. Bovendien is het niet uitgesloten dat parlementairen zich in hun thuisland laten vaccineren.(agy)