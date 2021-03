Alle cijfers blijven stijgen, maar iets trager

Tussen 20 en 26 maart waren er gemiddeld 4.751 besmettingen. Dat is 17 procent meer dan in de voorgaande zevendaagse periode. De cijfers stijgen dus nog altijd snel, maar in vergelijking met eerdere cijfers wel iets minder snel. Tussen 19 en 25 maart was er bijvoorbeeld nog sprake van een stijging van 22 procent ten opzichte van een week eerder.

De positiviteitsratio van de 66.900 tests die dagelijks gemiddeld werden afgenomen blijft op 7,7 procent.

Ook tussen 20 en 26 maart stierven er elke dag gemiddeld 26,6 mensen aan de gevolgen van covid-19. Dat is 3,9 procent meer dan een week eerder. Ook deze stijging vertraagt.

Tussen 23 en 29 maart zijn elke dag gemiddeld 241,1 mensen opgenomen in het ziekenhuis, of 18 procent meer dan een week eerder. Momenteel liggen er 2.818 mensen in het ziekenhuis, van wie 739 op intensieve zorg – dat zijn er 28 meer dan gisteren.

Ook kregen al 1.236.554 mensen in ons land minstens één dosis van een coronavaccin toegediend. Dat is goed voor 10,8 procent van de totale bevolking. Zo’n half miljoen van hen kregen al een tweede dosis. 5,5 procent van de Belgische bevolking werd dus volledig gevaccineerd.

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.