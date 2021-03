Joris Hessels: “Als scholier had ik een relatie met een lerares van het middelbaar”

Joris Hessels (40) zat in het zesde middelbaar en zocht een date voor het schoolbal, want zijn lief had het net gedaan gemaakt. “Ik had sowieso al een boontje voor die juf – die trouwens single was. Ik ben op haar toegestapt en heb gevraagd of zij met mij wou gaan. Ze schrok, maar heeft toegezegd. Op het bal is de vonk overgeslagen, maar we hebben daarna enkele maanden gewacht, tot ik niet meer op die school zat.”

Dat vertelde hij tegen Sven Ornelis en Anke Buckinx op Joe. Op de vraag van Buckinx of die eerste kus tóch niet al op het schoolbal plaatsvond – “Je wil haar gewoon niet in de problemen brengen, wees eens eerlijk” –, schoot Hessels in een luide lach.

De twee deden die zomer ook samen weekendwerk, in een hotel, maar na vijf maanden was de relatie voorbij. “We zaten in een andere fase van ons leven. Zij wou graag kinderen, ik was zelf nog een kind.” De juf, die vandaag nog altijd Nederlands, Engels en godsdienst geeft in een school in Sint-Niklaas, was overigens zes jaar ouder dan hij. “Maar ik maak me sterk dat dat nog meevalt”, aldus Hessels.(bpr)