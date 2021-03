In de boomgaard van Alden Biesen genoten de mensen maandag al van het lenteweer. Voor de bloesems is het nog net te vroeg. — © Tom Palmaers

In tegenstelling tot vorig jaar mag u nu wel de bloesems gaan bewonderen in Haspengouw. Door de coronamaatregelen kan dat alleen in eigen bubbel of met maximaal vier personen. De bloesems zijn wellicht op hun mooist in het weekend van 11 april.