De hoge besmettingscijfers in Limburg vertalen zich in meer ziekenhuisopnames. — © Sven Dillen

Maasmechelen/Genk

Een olievlek van besmettingen strekt zich uit over het oosten van Limburg, met een uitloper naar Genk. Die hoge besmettingscijfers zorgen voor extra druk op de ziekenhuizen in die regio. Maasmechelen is met 412 positieve gevallen op twee weken tijd de meest besmette gemeente.