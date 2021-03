Johnson & Johnson start op 19 april met leveringen in Europa

Johnson & Johnson start op 19 april met het leveren van vaccins in Europa. Dat meldt het bedrijf maandag. Ons land rekent op 1,4 miljoen dosissen van het J&J-vaccin, dat ontwikkeld is door zijn Belgische dochter Janssen Pharmaceutica.

Op 11 maart kreeg het vaccin van Johnson & Johnson als vierde coronavaccin groen licht van het Europees geneesmiddelenagentschap EMA. Het grote voordeel van het vaccin is dat één dosis ervan volstaat, in tegenstelling tot dat van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca.

Het J&J-vaccin, ontwikkeld door de Belgische Johnson & Johnson-dochterfirma Janssen Pharmaceutica, wordt cruciaal in de Belgische en Vlaamse vaccinatiecampagne, als we de doelstelling willen halen om tegen 11 juli alle volwassen Vlamingen die dat willen een eerste prik te geven. België rekent in het tweede kwartaal op 1,4 miljoen dosissen van het vaccin.