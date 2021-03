Studie: “Eén vaccindosis beschermt 80 procent bij Pfizer/BioNTech en Moderna”

De vaccins van Pfizer/BioNTech en van Moderna werken op dezelfde manier. Ze gebruiken de genetische code van de uitsteeksels van het coronavirus, de zogeheten messenger-RNA (mRNA). Die code zit in kleine vetbolletjes, die worden geïnjecteerd. Sommige cellen gaan door de instructies van de genetische code zelf het eiwit van de uitsteeksels produceren, waarna het afweersysteem antilichamen aanmaakt en de indringer later herkent, is de gedachte.

Het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) deed een studie bij 3.950 proefpersonen. De resultaten van de studie zouden goed nieuws kunnen betekenen voor de wereldwijde vaccinatiecampagne. Door meer mensen in te enten met één vaccindosis zouden op korte periode veel meer mensen een vaccin kunnen krijgen. In België is al beslist om de tijd tussen een eerste en tweede prik van Pfizer/BioNTech uit te stellen.