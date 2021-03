Tiener geboren zonder sleutelbeenderen demonstreert grappige kunstjes

Dit is Corey Bennet, 19, uit Indiana, Verenigde Staten. Hij werd geboren zonder sleutelbeenderen en dat maakt dat hij iets uitzonderlijks kan; hij kan zijn schouders inklappen.

Corey werd geboren met een zeldzame aandoening, cleidocraniale dysostose genaamd, die voornamelijk de ontwikkeling van botten en tanden beïnvloedt. Mensen zijn, of onder de indruk, of ’slaan in paniek’ wanneer ze zijn video’s zien op Instagram. Velen vergelijken hem met Stranger Things-ster Gaten Matarazzo. Hij kan blikjes verpletteren en shampooflessen vasthouden met zijn schouders. (kabu)

