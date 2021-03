Vaccinatiecampagne schakelt versnelling hoger

Houthalen-Helchteren

In het vaccinatiecentrum in Houthalen-Helchteren worden er deze week alleen al 1000 coronavaccins toegediend. Sinds de start in februari staat de teller op 1100 vaccins. Dat laat duidelijk zien dat de vaccinatiecampagne in onze provincie een versnelling hoger schakelt. Ons land verwacht de komende vijf weken 2,13 miljoen vaccins. Ook de vervroegde levering van het Johnson & Johson-vaccin biedt een mooi perspectief voor de vaccinatiecentra.