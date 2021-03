Herstappe is enige coronavrije gemeente in Vlaanderen. — © TV Limburg

Herstappe

Op de coronakaart van Vlaanderen springt één gemeente in het oog. Herstappe kleurt groen en is zo de enige coronavrije gemeente van Vlaanderen. Je hebt er geen winkels en er is geen horeca. Herstappe kent geen plaatsen waar veel mensen samenkomen. Met zijn 79 inwoners is Herstappe klein, de kleinste gemeente van het land. Iedereen is er erg op zichzelf en zo is er dus weinig circulatie. Het virus blijft er buiten.