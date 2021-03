UHasselt lanceert infectieradar om verspreiding virus in kaart te brengen. — © TV Limburg

Hasselt

Om de verspreiding van infectieziekten en virussen, zoals het coronavirus, nauwkeurig in kaart te brengen heeft de UHasselt in samenwerking met de UAntwerpen een platform ontwikkeld genaamd ‘Infectieradar’. Limburgers kunnen zich aanmelden en door één keer per week eventuele symptomen te melden, kan iedereen een steentje bijdragen aan het onderzoek. Onderzoekers kunnen zo rechtstreeks met de data aan de slag en kunnen zo korter op de bal spelen.