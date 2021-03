PODCAST. Moorddadige raid in Bilzen gereconstrueerd

In een nieuwe episode van de populaire misdaadpodcast ‘Van Moord tot Verdict’ reconstrueren we de moord op politie-inspecteur Eddy Strijckers in Bilzen, exact elf jaar geleden. De dag voor zijn moorddadige raid in Bilzen doodde schutter Jean Houben ook al zijn bloedeigen zoon.

Zondagochtend 14 maart 2010, iets voor 8 uur. De 53-jarige Jean Houben, gewapend met een jachtgeweer en een heel arsenaal grove hagelpatronen, stormt het appartement van zijn ex in de Bilzense Wijerstraat binnen. Hij schiet het slot van de voordeur aan diggelen en trekt naar de slaapkamer waar de vrouw en haar nieuwe vriend zich hebben verschanst, met het duidelijke doel om te doden. Als bij wonder kunnen Houbens ex, haar vriend en diens 13-jarige zoon die ook in het appartement verblijft, ontkomen. Het drietal rent in nachtkleding de straat op, en snelt naar het politiecommissariaat, slechts enkele honderden meter verderop. Daar worden ze in complete shock opgevangen door politie-inspecteur Eddy Strijckers en zijn collega Kris Evens.

Politie-inspecteur Eddy Strijckers, net 55 geworden, kwam om het leven tijdens de interventie in Bilzen. — © BELGA

Dubbel drama

Kris en Eddy - die net 55 is geworden en die als ex-rijkswachter op een jaar van zijn pensioen staat - trekken hun kogelwerende vesten aan en haasten zich naar de Wijerstraat. Omdat ze vermoeden dat de schutter zich nog steeds in de flat schuilhoudt, besluiten de agenten met getrokken wapens het appartementsgebouw te doorzoeken. Een eerste ronde levert niets op, maar bij een tweede doorzoeking worden de agenten verrast door Houben, die Eddy Strijckers dodelijk raakt. Collega Kris beantwoordt de schoten meteen door zelf driemaal naar de verdachte te vuren, maar het blijft lange tijd onduidelijk of Houben al dan niet door de politiekogels geraakt werd.

Terwijl de Wijerstraat hermetisch wordt afgesloten en de Speciale Eenheden worden opgetrommeld, wordt een politieploeg naar het huis van Jean Houben in Vlijtingen (Riemst) gestuurd om aan zijn zoon Cederic het gsm-nummer van z’n vader te vragen. Ter plaatse doen de agenten een schokkende ontdekking: in de keuken ligt het levenloze lichaam van de 15-jarige jongen. Doodgeschoten door zijn eigen vader.

Collega getuigt voor het eerst

In deze podcast komen Eddy’s weduwe Jenny en zoon Erwin uitgebreid aan het woord. Zij getuigen over hoe het verlies van hun echtgenoot en vader het gezin verscheurde; iets waarvan de impact elf jaar na dato nog steeds voelbaar is.

Daarnaast hadden we een uitgebreid interview met Eddy’s collega Kris, die voor het eerst en tot in detail uit de doeken doet wat er die noodlottige ochtend precies gebeurde. Hijzelf is niet te horen, maar Tom Palmaers, fotograaf van Het Belang van Limburg en een goede kennis van Kris, vertelt in zijn naam het hele verhaal.

Woensdag gaan we in deel 2 dieper in op de moord op Cederic, de 15-jarige zoon van Jean Houben. Sander Maesen, de beste vriend van Cederic, brengt een aangrijpend eerbetoon en getuigt over het jarenlange schuldgevoel dat hem zwaar tekende. Ook Ivo Schoefs, klasleraar en vertrouwenspersoon van Cederic, probeert vandaag nog steeds te vatten wat Cederics vader destijds heeft bezield.

De Speciale Eenheden van de federale politie houden het appartement in de Wijerstraat, waar schutter Jean Houben zich verschanst, onder schot. — © BELGA

