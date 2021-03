Kinderopvang Tutti Frutti Kortenbos krijgt nieuwe stek in Zepperen

Tutti Frutti Kortenbos is de oudste vestiging van de Truiense buitenschoolse kinderopvangdienst en wensen dit jaar te verhuizen naar Zepperen. Het originele pand, het oude schoolgebouw dat in 1995 in gebruik genomen was, vertoont al enkele jaren gebreken. Hierdoor verhuisden de kinderen in september 2018 naar een pop-upvestiging aan de voorzijde van het gebouw in Kortenbos, in afwachting van een definitieve verhuis naar een nieuwe vestiging in Zepperen.

Het plan is om op het grasveld van Hasp-O Zepperen nieuwe containerklassen te plaatsen die gezellig en comfortabel worden ingericht volgens de standaarden van Kind en Gezin.

Normaal zou deze opbouw al gestart zijn, maar door problemen met de aannemer, die het dossier toegewezen kreeg ging dat niet door.

“Onze kinderopvang is van de allerhoogste kwaliteit. Die willen we te allen tijde garanderen. In de nieuwe containerklassen is ruimte voor 80 kinderen. Deze capaciteit is nodig om te voldoen aan de grote vraag naar opvang. Het merendeel van de kinderen die vandaag opgevangen worden in onze vestiging in Kortenbos, gaat naar school in Zepperen,” weet schepen van Buitenschoolse kinderopvang Hilde Vautmans.

“Het is een logische keuze om de opvang dichter naar de school te brengen en onze nieuwe opvanglocatie in Zepperen te vestigen. Hierdoor moeten de kinderen bovendien niet meer dagelijks met de bus worden vervoerd tussen de opvanglocatie en de school. De kinderen van Zepperen en omstreken zullen binnenkort hun intrek kunnen nemen in de nieuwe vestiging,” besluit schepen van gebouwen Johan Mas. Hij betreurt dat de aangestelde aannemer aan zijn contract verzaakt, om die reden wordt er nieuwe aanbesteding in de markt gezet. (JCr)