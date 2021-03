Een paasbloempje voor alle OKRA-leden

Om alle leden een hart onder de riem te steken in deze moeilijke coronatijd, hebben de bestuursleden van OKRA Bree gezorgd voor een kleine attentie. Ieder lid ontving een paasbloempje met een opbeurende tekst.

Elke maandagvoormiddag om 9.30u is er een wandeling voorzien van ongeveer 4 km met vertrekplaats aan school De Vuurvogel in Bree. OKRA hoopt in de nabije toekomst weer te kunnen starten met alle activiteiten, zoals fietsen, turnen, dansen, bowling, kaarten, uitstappen, vormingsnamiddagen enzomeer.