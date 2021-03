Twaalf Beringse ambassadeurs schitteren in vaccinatiecampagne

Stad Beringen spreekt met haar vaccinatiecampagne de Beringenaren aan om zich te laten vaccineren. “Het vaccineren in het vaccinatiecentrum Beringen-Tessenderlo wint stilaan aan kracht. Daarom is het belangrijk dat we via een campagne al onze inwoners oproepen om zich te laten vaccineren”, vertelt burgemeester Thomas Vints. “Dit doen we via 12 Beringse ambassadeurs die op verschillende plaatsen in het straatbeeld zullen opduiken.”

“Ik wil mijn kleinkinderen terug kunnen knuffelen. Daarom laat ik mij vaccineren”, klinkt het bijvoorbeeld bij Paula uit Beringen. Paula is samen met 11 andere Beringenaren ambassadeur voor de vaccinatiecampagne in haar stad. Burgemeester Thomas Vints licht de campagne toe: “In tegenstelling tot het inzetten van bekende influencers, kozen we voor minder bekende, maar soms ook invloedrijke Beringenaren. Bij campagnes met een gevoelige materie, identificeren mensen zich eerder met personen zoals jij en ik, wat zorgt voor meer geloofwaardigheid. Door ze op te nemen in het straatbeeld, kunnen we al onze inwoners bereiken en mogelijk overtuigen tot vaccinatie. Het gaat om grootouders, jeugd, jonge ouders, sportievelingen, cultuurliefhebbers en reislustigen, en zelfs de plaatselijke imam. Iedereen heeft wel zijn of haar reden om het normale leven terug op te pakken.”Sinds afgelopen weekend zijn 9 spandoeken van 9 ambassadeurs te zien op de staketsels die verspreid staan over het Beringse grondgebied. Naarmate de bredere bevolking gevaccineerd gaat worden, past de stad de spandoeken aan naar de doelgroep die op dat moment aan bod komt, en zullen in de toekomst nog enkele nieuwe ambassadeurs hun intrede maken. Aanvullend op de spandoeken, gaat de stad deze week affiches van de 12 ambassadeurs verdelen bij de Beringse handelaars, apotheken en medische praktijken. Zij kunnen de affiche(s), indien ze dit wensen, op een zichtbare plaats ophangen.Het vaccineren in het vaccinatiecentrum Beringen-Tessenderlo komt stilaan op gang. In de periode vanaf de opstart van het vaccinatiecentrum tot en met donderdag 25 maart zijn er in totaal zo’n 2531 personen gevaccineerd. Bovendien zijn er sinds vorige donderdag meer dan 10.000 uitnodigingen ingepland om te versturen naar de burgers. “We krijgen steeds meer vaccins ter beschikking waardoor meer inwoners van Beringen en Tessenderlo gevaccineerd kunnen worden. Ook de opkomstcijfers zijn goed. Die positieve trend willen we graag aanhouden”, besluit burgemeester Vints.Je kan de ambassadeurs ook terugvinden op de website www.beringen.be/vaccinatiecampagne. Beringenaren die graag als ambassadeur willen schitteren, kunnen mailen naar communicatie@beringen.be.