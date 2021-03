De beroemde Belgische ruiterfamilie Philippaerts is in diepe rouw. Nadat hun toppaard H&M Chilli Willi afgelopen vrijdag zijn linkervoorbeen brak op een wedstrijd in de Verenigde Staten, moesten ze het laten inslapen. “Dat was een héél moeilijke en pijnlijke beslissing. Het is alsof we een lid van de familie verliezen”, laat Ludo Philippaerts vanuit de VS weten.