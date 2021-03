Vaccinatiecentrum Panishof schakelt versnelling hoger

Op 24 maart hadden al 3.094 inwoners van Borgloon, Heers, Kortessem en Wellen minstens één dosis ontvangen. Bijna de helft daarvan werd zelfs al volledig gevaccineerd. Hiermee zit het vaccinatiecentrum Panishof boven het Limburgs gemiddelde. In de leeftijdscategorie 18 tot 64 jaar kregen al 2.192 personen - de zorgverleners - hun eerste prik. Momenteel is men gestart met de vaccinatie van de grote groep 65-plussers.

Volg je de cijfers graag op de voet? Op www.laatjevaccineren.be/vaccinatieteller kan je de vaccinatiegraad per gemeente en provincie raadplegen. Heb je algemene vragen over het vaccin, praktische vragen over het vaccinatiecentrum of jouw vaccinatiemoment? Stel ze dan aan de helpdesk van het vaccinatiecentrum: dat kan telefonisch (011/49.49.01) of via e-mail (vaccinatiecentrum@borgloon.be).