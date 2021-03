MNM-dj’s proberen week in het bos te overleven zonder eten en drank

Expeditie Gillis & Govaerts, werd het initiatief van de MNM-dj’s gedoopt. Het opzet is dat dj’s Laura Govaerts en Sander Gillis zo lang als ze kunnen in het bos overleven. Ze krijgen daarvoor niet eens een tuinstoel of een tent om in te slapen van de radiozender. Ook eten, drank of wc-papier hebben ze niet ter beschikking. Ze kunnen dat wel allemaal krijgen van attente luisteraars.

Het doel van de twee is nobel: bomen planten. Per uur dat ze in het bos blijven, krijgen ze 25 bomen om een bos te platen. Ze hopen een week te overleven en zo een bos van 2.500 bomen te kunnen planten.