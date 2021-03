Hasseltse straatnamen: Armand Hertzstraat

Armand Hertz werd in Frankrijk geboren in 1867. Samen met zijn vader richtte hij in 1894 in Hasselt aan de kanaalkom de Gelatinefabriek op. De gebouwen kwamen nabij de Broekermolen, eeuwenlang 'de' graanmolen voor de Hasselaren. De straat kreeg in 1928 de naam van de oprichter van “het lijmfabriek”, zoals de Hasselaren het bedrijf noemden. Eerst werd er gelatine gemaakt voor de voedingsindustrie en voor de fotografie, later ook lijm, tot in 1969. Aanvankelijk werden de fabrieksgebouwen rationeel opgesteld, maar samen met alle bijgebouwen werd het later een onoverzichtelijk geheel van loodsen en bedrijfsgebouwen. Armand liet zich een mooie villa met een torentje bouwen, vlak tegenover het fabriek. Later werd dit 'De Villa' waar de Zusters Ursulinen, wegens plaatsgebrek in hun school aan het Groenplein, een deel van hun klassen in onder brachten. Ondertussen is de villa in 1980 afgebroken. De rest van de gebouwen is dit jaar aan de beurt. Het gedeelte dat eigendom is van de stad wordt behouden. Evenals natuurlijk de beeldbepalende, 60 meter hoge schoorsteen, omwille van zijn historische waarde. Armand Hertz stierf in Brussel in 1928.“Achter het lèèmfabriek, moe het zoe goued èn riek…” (J.Klock)