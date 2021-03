PXL-studenten maken kunstwerken voor een groenere planeet

Pieter De Pauw, samen met Wouter Dirkx, Jana De Meuter, Seppe Dreezen en Nimke Kuypers stichtend lid van PE-ART: “Toen we aan het begin van het academiejaar te horen kregen dat we voor een opleidingsonderdeel een jaar lang een eigen studentenonderneming zouden runnen, waren we het er al vrij snel over eens: wij wilden maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dus gingen we op zoek naar duurzame, ecologische ideeën en zo kwamen we al brainstormend uit op ‘pendulum art’ gelinkt aan een klimaatdoel.”Slingerende verfspuitbusBij ‘pendulum art’ wordt een schilderij gemaakt door een verfspuitbus heen en weer over meerdere houten planken te laten slingeren. De Pauw: “Wie soms TikTok-filmpjes bekijkt, zal het principe zeker al eens gezien hebben. Nieuw is het dus niet, maar wij koppelen onze kunstwerken wel aan duurzaamheid, recyclage en klimaat. Het hout dat we gebruiken is afvalhout, we gebruiken alleen maar verfrestjes en halfvolle verfbussen die we gratis gesponsord krijgen van lokale verfwinkels en – het belangrijkst van al – een deel van onze winst gaat naar een klimaatdoel. Voor elk verkocht schilderij laten we via vzw Ondernemers Zonder Grenzen een boom planten in de Afrikaanse Sahel.”99Tot zover maakten de studenten al slingerend 99 kunstwerken klaar voor verkoop. “Het zijn één voor één unieke vierkante schilderijen van 25 op 25 cm, waarvan de meeste in een grotere reeks passen. Klanten kunnen dus kiezen of ze één klein kunstwerkje kopen dan wel een reeks van bijvoorbeeld drie of zelfs negen. De prijzen variëren van 9,95 euro voor eentje, tot 249,95 euro voor een reeks van negen. We hebben een website gemaakt waarop elk kunstwerk apart te bekijken is en waarop je kunt zien welk al verkocht is en welk nog niet. We hebben er goede hoop op dat we onze voorraad verkocht krijgen. Dat we zelf uit zowat alle windstreken komen – van Overijse tot Maaseik – helpt ons bij onze promotiecampagne.”Ondernemende microbeOok de begeleidende PXL-lectoren Stéphanie Caelen en Frank Joosten geloven rotsvast in een goede afloop: “Deze studenten gaan ervoor, durven outside the box te denken en nemen initiatief. Uiteindelijk is dat ook het doel van zo’n ‘small business project’. Samen met vzw Vlajo laten we jongeren in een veilig, maar realistisch kader hun ondernemende skills ontdekken en ontwikkelen. Sommigen krijgen de microbe achteraf echt te pakken en starten na hun studies hun eigen bedrijf, anderen tonen zich een ondernemende werkkracht in een bedrijf. In beide gevallen worden zowel de studenten als de bedrijfswereld er beter van.”Namen van de PXL-studenten: Jana De Meuter (Bouw), Pieter De Pauw (Bouw), Seppe Dreezen (Bouw), Nimke Kuypers (Bouw) en Wouter Dirkx (Elektromechanica).